Около 350 дефектов выявлено и устранено в Тюмени при гидравлических испытаниях теплосетей

Сегодня УСТЭК приступает к финальному этапу гидравлических испытаний теплосетей Тюмени, за шесть предыдущих выявлено и устранено 348 дефектов. Они потенциально могли стать причиной вынужденных ограничений теплоснабжения зимой, сообщили в компании.

Седьмой и заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей продлится с 18 по 31 августа. Сотрудники УСТЭК проведут проверку тепловых сетей в центральной части города. Под временное отключение горячего водоснабжения попадут 147 объектов Тюмени, из них 91 жилой дом, расположенный по улицам Харьковской, Мельникайте, 50 лет Октября, Минской и др.

Гидравлические испытания представляют собой проверку всех тепловых сетей города методом повышения давления, которую ежегодно летом проводит УСТЭК. Это один из способов подготовки теплосетевого комплекса Тюмени к зиме. Сотрудники УСТЭК пристально следят за подлежащими испытаниям участками тепловых сетей и готовы оперативно начать работы по устранению выявленных повреждений.

УСТЭК призывает жителей Тюмени быть внимательными и в случае обнаружения выхода теплоносителя на поверхность сообщать об этом по телефону контакт- центра: 8 (3452) 38-62-00.