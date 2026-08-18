В тюменской полиции поблагодарили волонтеров отряда "Лиза Алерт" за помощь в поиске людей

В региональном УМВД состоялось торжественное награждение волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт". В преддверии празднования семилетия со дня образования отряда временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов вручил благодарственные письма отличившимся добровольцам поисково-спасательного отряда. Волонтеры отмечены за оказание содействия в розыске пропавших людей.

Розыск без вести пропавших является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранителей, в этом неоценимую помощь им оказывает добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" как в городских, так и в природных условиях.

Тюменские полицейские выразили глубокую признательность волонтерам за помощь, подчеркнув их активную гражданскую позицию и готовность помочь в любую минуту.