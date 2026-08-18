Более ста мигрантов доставили в полицию Тюмени в выходные дни

Фото пресс-службы УМВД ТО

В минувшие выходные сотрудники УМВД России по городу Тюмени провели оперативно-профилактическое мероприятие на территории областного центра, в результате рейда по рынкам, стройкам, общежитиям и другим объектам, где традиционно работают мигранты, в полицию для установления личности и законности их нахождения в РФ участковые доставили 110 человек, сообщили в пресс-службе УМВД по ТО.

По результатам работы 11 человек привлечены к административной ответственности по статье 18.11 КоАП РФ, в отношении остальных составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение сроков действия документов, отсутствие регистрации по месту пребывания или несоответствие заявленной цели визита фактической деятельности. В отношении 20 человек подготовлены материалы для принятия решения о депортации за пределы страны. Основаниями стали грубые или систематические нарушения миграционного законодательства, аннулирование разрешительных документов, либо пребывание в регионе сверх установленных сроков.

"Подобные мероприятия носят системный характер. Работа по выявлению лиц, нарушающих правила пребывания в России, будет продолжаться на регулярной основе", - подчеркнули в полиции.