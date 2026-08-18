Тюменцы могут поучаствовать в "Чтецких программах"

Жителей Тюменской области приглашают к участию в новом сезоне программы по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы "Чтецкие программы" Общества "Знание".

Проект реализуется Обществом "Знание" по поручению Президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России и Театрального института имени Бориса Щукина и соответствует целям и задачам нацпроекта "Молодёжь и дети".

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль сообщил, что в новом сезоне акцент будет на технике живого чтения и ораторском мастерстве — навыке, который пригодится не только на уроках, но и в жизни, будет расширена библиотека методических материалов, усилена работа с кураторами и будет больше ярких спикеров, чтобы каждый ребёнок мог найти в литературе близкую ему историю.

Важным событием сентября станет включение "Чтецких программ" во Всероссийскую акцию "Поделись своим Знанием", которая традиционно пройдёт с 1 по 30 сентября. В рамках акции педагоги и приглашённые лекторы смогут проводить открытые занятия, викторины, мастер-классы и дискуссии, используя методические наработки Общества "Знание". Участники мероприятий получат сертификаты и бонусы в системе привилегий для просветителей.

Полюбившиеся многим федеральные онлайн-трансляции проекта продолжатся и в новом сезоне. Первая из них состоится 25 сентября в студии Общества "Знание" на тему "Когда чтение объединяет: литература в ритме учебного года". Приглашённый гость поделится личными воспоминаниями о школьных уроках литературы, расскажет, какие книги повлияли на его профессиональный путь, и покажет, как с помощью интонации, пауз и эмоций сделать знакомые произведения по‑настоящему живыми. Зрителей ждёт разговор о том, как сохранить интерес к чтению в течение учебного года и не только, а также о том, какие техники помогают лучше понимать и запоминать текст.

Всероссийская программа по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы "Чтецкие программы" стартовала 1 сентября 2025 года. К настоящему моменту к проекту присоединились более 8 000 литературных клубов по всей стране, а общее число участников в первом учебном году превысило 400 тысяч школьников и студентов.