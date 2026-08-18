Спрос на подвозную воду в Тюмени снизился в три раза

В три раза снизился объем воды, который жители Тюмени и ряда населенных пунктов Тюменского округа набирают на мобильных пунктах: если 1 августа максимальное потребление было зафиксировано на уровне 235 кубометров, то 17 августа - только 75 кубов, сообщил губернатор Александр Моор.

"Судя по динамике, ситуация с запахом водопроводной воды стабилизируется. Первого августа зафиксировали максимальное потребление на таких пунктах – 235 кубометров. Незадолго до этого на Метелёвской водоочистной станции была внедрена дополнительная система аэрации. Уже тогда специалисты отметили, что качество очищенной воды улучшилось, но должно было пройти определенное время, чтобы она дошла до потребителей. Кроме того, потребовалось прочистить тупиковые участки водопроводной сети. Управляющие компании приступили к промывке внутридомовых сетей. В итоге 17 августа потребление воды из цистерн снизилось до 75 кубометров", - прокомментировал ситуацию губернатор.

По его словам, акция "Чистая вода" продолжится, пока ситуация окончательно не разрешится.