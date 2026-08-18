На Цветном бульваре в Тюмени 21 августа пройдет офицерский вальс

В День офицера, 21 августа, у коворкинг- пространства "Улетная точка" (ул. Герцена, 63/1) пройдет Офицерский вальс, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике города Тюмени.

В Тюмени традиция возродилась в 2021 году по инициативе ветеранского сообщества. Автором проекта и его идейным вдохновителем стал Эдвард Гиносян. Первый праздник прошел у мемориала "Вечный огонь", в этом году в мероприятие пройдет в шестой раз, а в постановке примут участие 37 пар.

Мероприятие начнется в 15:00 с торжественного митинга и возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь" на площади Памяти. В рамках церемонии состоятся общее построение, выступления почетных гостей и возложение цветов в память о тех, кто отдал жизнь за Родину.

На Цветном бульваре с 15:00 до 18:00 для гостей будут работать интерактивные площадки. Гости праздника смогут познакомиться с выставками военных экспонатов "Аванпост", "Китель Победы", "Лица героев", увидеть технику силовых структур — УМВД, ГИБДД, Росгвардии и МЧС, а также ретроавтомобили автоклуба "Ретро-Классика". Для любителей активного отдыха подготовлены спортивно-тактические игры.

В 16:30 начнется главное событие праздника – Офицерский вальс. На площадку выйдут офицеры в отставке и запасе, действующие военнослужащие, курсанты ТВВИКУ и кадеты ТПКУ. Для участников это не просто танец, а возможность сохранить и передать следующим поколениям традиции офицерского корпуса, уважение к службе и память о своих предшественниках.

Также тюменцев ждет праздничная концертная программа. В ней примут участие духовой оркестр Главного управления МЧС России по Тюменской области, творческие коллективы и исполнители города Тюмени.

Завершит программу массовый вальс — присоединиться к нему сможет каждый желающий. Вместе с офицерами, ветеранами, курсантами и кадетами жители и гости Тюмени смогут стать частью красивой традиции, которая объединяет поколения.