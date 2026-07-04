Семейный банкинг вырастет до 40 млн пользователей к 2029 году, считают в Сбере

Семейными сервисами Сбера уже пользуется больше 20 млн человек, а к 2029 году, по прогнозам банка, их аудитория вырастет до 40 млн — такие данные привёл первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв, выступая на Финансовом конгрессе 2026. По его словам, драйвером станет не отдельный продукт, а более точное понимание банками реальных потребностей семей.

Царёв отметил, что долгое время в центре внимания банков находился отдельный человек — его траты и накопления. Цифровизация решила эту задачу лишь частично: у каждого члена семьи появилось своё приложение, свои карты и вклады, из-за чего супругам приходится вручную сверять расходы, переводить деньги друг другу и отслеживать общие накопления.

"Молодая пара копит на первый взнос по ипотеке. Ей не нужны два отдельных счёта. Ей нужна общая цель, общий прогресс и ясность: кто сколько внёс, сколько осталось и когда цель будет достигнута", — привёл пример топ-менеджер.

По словам Царёва, совместные платёжные счета выросли на 73% за последний год. Он также сослался на данные ВЦИОМа: 87% россиян называют создание семьи одной из главных жизненных целей, для 67% крепкая семья — ценность номер один, а 63% россиян планируют бюджет вместе с супругом или другими родственниками.

Царёв рассказал, что брокерский счёт в "СберИнвестициях" уже открыли 250 тысяч подростков в возрасте 14–17 лет, а за последние два месяца их число выросло на 70 тысяч. Количество молодёжных вкладов за год увеличилось более чем в восемь раз — с трёх тысяч до 25 тысяч в месяц, а объём привлечённых средств вырос с 0,1 млрд рублей в месяц в 2025 году до 7,6 млрд в мае 2026-го.

Отдельно топ-менеджер отметил, что в "СберБанк Онлайн" уже появляются ИИ-помощники для ведения общего бюджета. По его словам, вместе с другими семейными сервисами они становятся цифровым аналогом семейного офиса. "Демократизация семейного офиса — один из главных трендов ближайших лет", — заявил Царёв.