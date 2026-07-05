Как выбрать свежие и вкусные ягоды

Известный тюменский садовод Нина Щербакова рассказала, как удачно выбрать ягоды с прилавка.

– Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при выборе нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта, – рассказала она.

Берите, если ягоды сухие, без следов гниения, цвет однородный, насыщенный, листики "чашечки" зеленые, без признаков увядания, поверхность упругая, блестящая, гладкая, без вмятин, запах насыщенный, ягодный.

Если ягоды влажные, на поверхности есть пятна, аромат отсутствует, плоды мягкие – процесс порчи уже начался, листики "чашечки" сухие, пожелтевшие или отсутствуют – ягоды собраны давно, кончик ягод белый, окраска неоднородная – признак неполной зрелости. Откажитесь от покупки.

Чтобы понять, сладкая ли ягода, посмотрите на черенок. Если между зелеными листиками и ягодой есть зазор – клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают – скорее всего, станет кислить, - сообщает Тюменская область сегодня.