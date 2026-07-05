Фотограф рассказал, каких ошибок стоит избегать во время фотосессии в поле

Профессиональный фотограф и хоумстейджер Мария Власова разобрала типичные промахи, из-за которых летние кадры в иван-чае получаются вовсе не такими красивыми, как хотелось.

Распространенная ошибка — выбирать для съемки полдень, когда солнце стоит в зените. В такой свет лицо покрывается жесткими тенями, а человек щурится.

Ярко-красное платье, крупный принт или неоновые кроссовки могут быть красивыми сами по себе, но на цветущем поле создадут слишком много цветовых акцентов, перетягивая вниамние.

Еще одна ловушка — перегружать съемку реквизитом. Корзины, пледы, вазы, сумки и пакеты в итоге занимают половину времени: вместо того чтобы ловить удачные моменты, приходится постоянно переставлять вещи. А на готовых фото эти детали смотрятся лишними и портят ощущение легкости.

Нередко модели застывают в одной и той же позе: смотрят в камеру, одинаково держат руки, повторяют один и тот же ракурс. В результате получается десяток почти идентичных снимков, между которыми нет никакой разницы.

Ради эффектного кадра многие заходят глубоко в заросли и невольно приминают цветы. Но красивую фотографию можно сделать и с края поля, и с низкой точки — так и композиция будет выразительнее, и природа не пострадает.

Еще одна ошибка — пытаться в точности повторить чужой снимок. У другого человека и поле другое, и свет падает иначе, и рост, и одежда, и настроение. Референс стоит воспринимать как источник вдохновения, а не как инструкцию к действию, - сообщает КП-Тюмень.