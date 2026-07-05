BNPL-сервисы продолжают стремительно набирать популярность в России

Инструмент, позволяющий разделить стоимость товара на несколько равных долей, превращается из маркетинговой уловки в полноценный элемент финансового планирования. Кому подходят такие сервисы и какие "подводные камни" они скрывают, рассказали эксперты.

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, BNPL-сервисы ((buy now, pay later — "покупай сейчас, плати потом")) стали доступной альтернативой традиционному кредитованию, особенно для молодежи. Процесс одобрения занимает минуты, а жестких требований к кредитной истории чаще нет.

"BNPL воспринимается как возможность распределить нагрузку на личный бюджет. Люди ищут альтернативы кредитным картам, особенно когда речь идет о небольших или средних суммах, не требующих долгосрочных обязательств, — отмечает Дмитрий Морковкин. — Разделение платежа дает ощущение большего контроля: вы видите конкретную сумму на каждый период, а не крупное списание сразу. В условиях инфляции - это способ приобрести необходимые вещи, не откладывая покупку в долгий ящик".

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д. э. н. Сергей Толкачев подчеркивает, что главным преимуществом метода остается беспроцентная рассрочка (при условии соблюдения графика), но именно эта легкость может сыграть с потребителем злую шутку.

"Простота получения может привести к спонтанным покупкам, которые пользователь не сможет себе позволить в долгосрочной перспективе, — предупреждает Сергей Толкачев. — Если не уследить за графиком, могут начисляться пени и штрафы. В некоторых случаях информация о задолженности передается в кредитные бюро, что негативно влияет на кредитную историю".

Регулярное использование рассрочек формирует опасную привычку жить в долг, создавая психологическую зависимость от финансового инструмента, - сообщает АиФ-Тюмень.