Эксперты объяснили, из чего складывается стоимость товаров в магазинах

Основной вес стоимости товара дает торговая наценка магазина. На большинство продуктов питания она держится в диапазоне 30–40%, на отдельные категории – 20–30%. На социально значимые товары наценка ограничена: сети часто держат ее около 10%, а иногда продают базовые позиции в ноль, чтобы корзина оставалась доступной.

Но наценка – это не прибыль. Из нее магазин оплачивает свою работу. Самая крупная статья внутри наценки – оплата труда. Кассиры, продавцы, сотрудники склада, охрана, администрация: на персонал уходит больше всего. Следом идет аренда торгового зала и склада, особенно в местах с высокой проходимостью. Для продуктового магазина есть отдельная тяжелая строка – электроэнергия и ЖКХ. Холодильники и морозильные камеры работают круглосуточно, счета здесь выше, чем в непродовольственной рознице. К этому добавляются списания и порча скоропорта, торговое оборудование, ИТ, маркетинг и налоги. НДС на основные продукты составляет 10% и тоже сидит в цене.

– Логистика занимает меньшую долю, чем принято думать, – поясняет эксперт. – Для большинства повседневных товаров это единицы процентов от итоговой цены. Логика простая: чем дальше регион от производителя и чем короче срок годности, тем дороже довезти товар целым и свежим. Молоко в Подмосковье и то же молоко на Дальнем Востоке стоят по-разному во многом из-за логистики. При этом перевозки дорожают на 10–30% в год: растут цены на топливо, не хватает машин и водителей. В цене это небольшая, но быстро растущая строка.

При одинаковой структуре расходов покупатель по-разному принимает одну и ту же цену. Магазину с хорошей репутацией и честным ценником прощают цену чуть выше – ему доверяют. А разрыв между ценой на полке и ценой на кассе бьет сильнее любой наценки: человек читает это не как ошибку, а как обман и уходит к конкуренту, - сообщает Тюменская область сегодня.