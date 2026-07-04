Тюменские "Отряды мэра" приступят ко второй смене

6 июля в Тюмени стартует вторая смена "Отрядов мэра". 1950 "муравьев" выйдут на работу. Подросткам от 14 до 17 лет предстоит отработать 10 рабочих дней по 3 часа. Размер зарплаты для них составит 7067,74 руб.

Ребята смогут получить трудовой опыт в более чем 50 видах деятельности: в качестве помощников педагогов-организаторов, библиотекарей, операторов ЭВиВМ, делопроизводителей, экскурсоводов, художников-оформителей, журналистов, артистов и др.

Всего в "Отрядах мэра" летом смогут поработать 5000 несовершеннолетних. Первая смена прошла в июне. Третья будет в августе для 1100 подростков, - уточняет Вслух.ру.