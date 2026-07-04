Специалисты напомнили, почему полноценный отдых необходим каждому человеку

Тюменский психотерапевт объяснила, почему летом не хочется работать.

Многие замечают, что летом работать становится сложнее. Семейный психотерапевт Эльвира Соколова рассказала, что в нежелании выполнять трудовые задачи нет ничего тревожного.

— Фраза "Летом совсем не хочется работать" звучит в моём кабинете каждый год. Я и сама сталкиваюсь с тем, что летом мне работать сложнее. Чаще всего это естественная реакция организма и психики на смену сезона, а не лень, выгорание или отсутствие мотивации, — объяснила Соколова корреспонденту.

Летом меняется не только погода, но и социальный контекст. Перед глазами чаще мелькают фотографии отпусков, тепло пробуждает желание почаще быть на улице, а также появляется возможность больше времени проводить вне помещений. Световой день становится длиннее, и мозг постоянно получает сигналы о том, что сейчас время отдыха, путешествий и приятных встреч, а не бесконечных дедлайнов и рабочих задач.

Если в этот период человек продолжает усиленно корпеть над рабочими задачами, возникает внутренний конфликт между "надо" и "хочу". Кроме того, на летнее снижение продуктивности влияют отпуска коллег, изменение рабочих процессов, жара. Родителям школьников ещё тяжелее из за возросшей нагрузки, связанной с каникулами детей.

— Хочу успокоить тревожных работников и сказать, что желание меньше работать летом — это нормально, — подчеркивает Эльвира Соколова.

Рекомендации тем, кто не хочет сбавлять рабочего темпа летом:

- перестать бороться с летним снижением производительности и признать, что человек не может каждый месяц работать с одинаковой эффективностью — это противоречит тому, как устроены наша психика и физиология,

- начать по другому планировать рабочий день, то есть сложные интеллектуальные задачи переносить на утро, когда меньше усталости и жары, а вторую половину дня отводить под рутинные дела,

- добавить микроотдых в течение дня — короткую прогулку, смену деятельности или несколько минут без телефона, чтобы помочь нервной системе выйти из режима постоянного напряжения.

При этом в снижении работоспособности могут быть и тревожные симптомы. Если нежелание работать сопровождается постоянной усталостью, потерей интереса не только к работе, но и к отдыху, ощущением бессмысленности, нарушением сна или выраженной тревогой, причина может быть не в лете, а в эмоциональном истощении или выгорании, - сообщает Мегатюмень.