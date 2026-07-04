Тюменский агроном рассказал, как правильно поливать томаты летом

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина предупреждает, от равномерного увлажнения напрямую зависит завязывание и налив плодов. У огородников сложилось два мнения по поводу полива, одно – увлажнять посадки ежедневно, второе – проводить редкий и обильный полив. Давайте по порядку.

Растения, растущие в теплицах и в открытом грунте, по-разному требовательны к влаге. "Уличные" томаты не так подвержены перегреву, на них попадают атмосферные осадки и именно поэтому опыление, и, следовательно, и завязываемость выше. Здесь важную роль играет и ветер, помогая цветку опылиться.

В теплицах томаты испытывают большую потребность во влаге, полив должен быть равномерный, без пересушивания грунта. При недостатке влаги и пониженной влажности воздуха, а также перегреве, цветы не смогут опылиться и плод не завяжется. Рекомендуется в теплицах время от времени постукивать томаты по стеблям, для лучшего опыления и делать это необходимо в утренние часы. В прикорневой зоне влага должна быть постоянно, но не в избыточном количестве. Корни должны дышать и развиваться. Питательные вещества, находящиеся в грунте, при пересушенной почве растения полноценно не смогут потреблять.

В прикорневой зоне почва должна быть увлажнённой, но не перелитой. Для того, чтобы грунт меньше пересыхал и увлажнение сохранялось равномерным, замульчируйте свободное пространство вокруг томатов, скошенной травой. Траву можно брать свежескошенную или слегка подвяленную, так корневая система не будет перегреваться и меньше будет испарение влаги.

Во время налива плодов, резкое избыточное увлажнение чревато растрескиванием плодов, а, следовательно, их загниванием, - сообщает АиФ-Тюмень.