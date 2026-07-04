Средняя зарплата в Тюменской области превысила 96,4 тысячи рублей

По данным Росстата, в Тюменской области уровень заработков на третьем месте в Уральском федеральном округе, а по динамике роста субъект на втором месте.

В январе-апреле средняя зарплата в Тюменской области составила 96 тыс. 460 руб. Выше традиционно в северных округах: в ЯНАО - 187 тыс. 182 руб., в ХМАО-Югре - 136 тыс. 666 руб.

В Свердловской области в среднем зарабатывали 92 тыс. 870 руб., в Челябинской - 85 тыс. 284 руб., в Курганской - 72 тыс. 859 руб.

Прирост зарплат в Тюменской области по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 9,3%. Выше только на Ямале - 10,6%.

Данные за апрель чуть ниже: в Тюменской области средняя зарплата была на уровне 95 тыс. 902 руб., что на 7,8% выше прошлогоднего показателя, - сообщает Вслух.ру.