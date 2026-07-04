Крупным компаниям потребуются индивидуальные сценарии работы с цифровыми рублями

Крупнейшим компаниям могут потребоваться индивидуальные сценарии взаимодействия с платформой цифрового рубля, адаптация платформы под реальные бизнес-процессы станет одним из ключевых этапов ее развития, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент, руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Игорь Острейко.

"Отдельная важная задача - совместно с Центральным банком настроить механизм функционирования платформы цифрового рубля под индивидуальные сценарии работы разных компаний. Для крупнейших холдингов это особенно актуально: у них сложные бизнес-процессы, управленческая отчетность, модели принятия решений. Кому-то может потребоваться несколько счетов с разными типами в рамках одного юридического лица. Кому-то - нестандартный режим функционирования цифрового рубля. Эти особенности напрямую зависят от того, как устроен бизнес", - сказал Острейко в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Если поток цифрового рубля станет измеримым и значимым, адаптация платформы под реальные бизнес-процессы компаний станет одним из ключевых этапов дальнейшего развития", - добавил он.

По его словам, для банков принципиально важно, чтобы цифровой рубль вышел из зоны пилотирования и перешел в практическое использование. Первый этап этого процесса - масштабирование платформы с 1 сентября.

"Важным фактором будет волеизъявление государства - направлять поток бюджетных средств в цифровых рублях для контроля целевого использования. Второй фактор - готовность бизнеса использовать цифровой рубль, когда компании увидят в нем конкретную практическую ценность", - сказал директор департамента транзакционного бизнеса ВТБ.

"Когда в экономике появится устойчивый поток цифровых рублей, начнется следующий этап развития. И тогда ключевой вопрос будет в том, как с помощью смарт-контрактов эффективнее обслуживать этот поток", - добавил он.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте пяти-семи лет, заявлял регулятор в июне 2025 года.

Смарт-контракты - это алгоритмы, которые автоматически выполняют условия сделки при наступлении заранее определенных событий.

ЦБ РФ в июне разработал концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов, на базе которой организации смогут размещать программируемые сценарии исполнения сделок в цифровых рублях. Сейчас "умные контракты" на платформе цифрового рубля создает только Банк России. В то же время участники рынка заинтересованы в разработке собственных видов таких договоров, чтобы на их основе предлагать клиентам новые сервисы с цифровым рублем. Архитектура предоставит им такую возможность, при этом они смогут размещать свои смарт-контракты в специальной витрине, отмечал регулятор.