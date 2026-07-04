TNF 2026 представит обновлённую концепцию выставки EXPO и новые разработки

До старта главного делового события в Тюменской области - промышленно-энергетического форума TNF осталось 2,5 месяца. Тюменские предприятия готовятся представить свои новинки.

- Одной из ключевых тем форума будет "Технологии и цифра", это направление мы берем за основу нашей экспозиции, - говорит генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. Мы представим наши разработки в сфере цифровых технологий. Это скорее всего будет не просто какой-то выставочный вариант, а уже опробованный на месторождениях IT-продукт, позволяющей оптимизировать процесс бурения и повысить его эффективность.

В этом году организаторы трансформируют выставочное пространство TNF.

- Площадь выставочного павильона сохранится на уровне прошлого года. Планируется размещение экспозиции технологических достижений отечественных производственных и нефтесервисных предприятий. Также будут построены несколько залов для деловых мероприятий, что позволит синхронизировать показ технологий с живым общением. Также организуем технологические визиты на тюменские предприятия нефтегазового машиностроения и экспо-туры с демонстрацией решений. Таким образом, Expo становится живой рабочей средой для переговоров и заключения сделок – каждая встреча может перерасти в контракт, а каждый технологический тур – дать пищу для нового инвестиционного решения, - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

18+