Пенсионерка получила серьёзный ожог во время приготовления шашлыка

Пенсионерка использовала жидкость для розжига, часть горючей смеси попала ей на одежду. Вспыхнувшее пламя охватило бедра и живот. Женщина запаниковала и начала сбивать огонь голыми руками.

Бригада скорой помощи диагностировала у женщины термический ожог 1–2 степени обеих бедер, левой голени, левой кисти и живота. Площадь поражения составила 13% поверхности тела — это серьезная травма, требующая стационарного наблюдения. Медики оперативно наложили специальные противоожоговые гидрогелиевые повязки и провели обезболивание.

Специалисты скорой помощи напоминают тюменцам: категорически запрещается заливать легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, керосин, ацетон, дизельное топливо и даже специализированные смеси – на открытый огонь или раскаленные угли.

Это частая причина взрывов и внезапного возгорания одежды. Жидкость для розжига нужно использовать строго по инструкции и вдали от источников пламени. Если огонь уже попал на человека, счет идет на секунды.

Порядок действий, который спасет жизнь

• Быстро облейте водой, засыпьте песком или снегом, либо набросьте плотную ткань (покрывало, пальто), чтобы перекрыть доступ кислорода.

• 103 – номер для вызова бригады скорой медицинской помощи с сотового телефона. До их приезда держите обожженную поверхность 20 минут под струей прохладной проточной воды или опустите ее в емкость с чистой прохладной водой. Если такой возможности нет, закройте рану чистой сухой тканью, сверху положите изолирующий слой, а затем — холод из подручных средств: продукты из морозилки, бутылка с холодной водой.

• При сильной боли дайте пострадавшему любое обезболивающее (если нет аллергии). Обеспечьте обильное питье.

Категорически запрещается:

• срывать прилипшую к телу одежду и касаться раны руками.

• самостоятельно вскрывать пузыри и очищать ожоговую поверхность.

• Не используйте сметану, масло, соду, зубную пасту, спирт и другие "народные средства".

Заранее соберите небольшой "противоожоговый" набор перед выездом на природу:

• Стерильные бинты;

• Гидрогелиевые противоожоговые повязки;

• Гипотермический пакет для экстренного охлаждения, - сообщает Мегатюмень.