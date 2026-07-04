Крупные интернет-магазины усиливают защиту персональных данных покупателей

12:26 04 июля 2026
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Информация о платежах и адресах удаляется через 30 дней после доставки, если клиент не дал отдельного согласия.

"Сокращение срока хранения данных снижает масштаб возможных утечек. А виртуальные карты с лимитом защищают основной счет, даже если данные попадут к третьим лицам", – пояснил директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко.

Тюменцам рекомендуется проверять политику конфиденциальности перед регистрацией и использовать для оплаты виртуальные карты, - сообщает Тюменская линия.

Теги: безопасность , защита
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