Крупные интернет-магазины усиливают защиту персональных данных покупателей

Информация о платежах и адресах удаляется через 30 дней после доставки, если клиент не дал отдельного согласия.

"Сокращение срока хранения данных снижает масштаб возможных утечек. А виртуальные карты с лимитом защищают основной счет, даже если данные попадут к третьим лицам", – пояснил директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко.

Тюменцам рекомендуется проверять политику конфиденциальности перед регистрацией и использовать для оплаты виртуальные карты, - сообщает Тюменская линия.