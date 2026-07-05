Агроном объяснил, почему семена могут не дать хороших всходов

Причинами неудачного старта садоводства могут быть как погода, так и ошибки в подготовке семян. Практические дали специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр".

При покупке пакетированных семян есть риск приобрести партию с истекшим сроком годности или неправильно хранившуюся. Длительное нахождение при высокой влажности или жаре снижает всхожесть. Перед посевом агрономы советуют провести тестирование: положите несколько семян на влажную салфетку в теплое место. Если они проклюнутся – семена живые.

При обильных и затяжных осадках вода застаивается на грядке или поднимается выше уровня заделки семян. В таких условиях семена начинают задыхаться, загнивают и гибнут. Кроме того, сильный ливень может смыть их в более глубокие слои грунта, откуда росткам уже не пробиться на поверхность. После осадков на поверхности часто образуется плотная корка, которую тонкие проростки не в состоянии пробить.



В семенах укропа и петрушки содержится много эфирных масел, которые отталкивают воду и препятствуют набуханию. Чтобы запустить процесс роста, масла необходимо смыть.

Если при первом посеве семена не взошли, аккуратно раскопайте почву и проверьте их состояние. Если семена сухие – значит, не хватило влаги; если размякли и загнили – переизбыток влаги; если не изменились – возможно, они некачественные. В последнем случае попробуйте повторный посев с новыми семенами, соблюдая рекомендации по подготовке и срокам посадки, - сообщает Тюменская область сегодня.