Эксперты объяснили, связано ли появление смерчей с изменением климата

Ученые выяснили, стоит ли жителям северных широт опасаться регулярных "американских" торнадо. С физической точки зрения разницы между торнадо и смерчем нет — это лишь вопрос терминологии.

Эксперты призывают не паниковать из-за единичных случаев: один вихрь не является доказательством климатического сдвига. Однако чем теплее становится воздух, тем больше в нем водяного пара, который служит "топливом" для будущих катаклизмов, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Если смерч прошел там, где его ранее никогда не было, это еще не доказательство изменения климата. Но в целом потепление увеличивает содержание водяного пара в атмосфере и может усиливать предпосылки для сильной конвекции", — рассказал физик Анатолий Подыман.