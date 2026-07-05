В Тюменской области рынок бытового ремонта переходит к формату регулярного сервиса

Интерес к услугам, связанным с обслуживанием жилья, увеличился. Клиенты все чаще обращаются к профессионалам за повседневной заботой о комфорте, рассказали эксперты "Авито услуг".

Тематическое исследование онлайн-платформы объявлений зафиксировало тренды в сегментах сантехники, электрики и услуг "Мастер на час", которые наглядно демонстрируют смену потребительской парадигмы.

"Сегмент сантехнических услуг показывает уверенный рост: спрос увеличился на 6 % по сравнению с весной 2025 года, при этом предложение выросло втрое, что сдерживает рост цен. Интерес носит структурный характер: клиенты массово инвестируют в надежность и

комфорт. Наблюдается существенный всплеск интереса к комплексным решениям и помощи в случаях критических и форс-мажорных поломок", - уточнили в компании.

Число запросов на комплексные услуги и монтаж систем водоснабжения, отопления и канализации "под ключ" выросло в разы. Повышение спроса на сантехнические работы также во многом обусловлено ростом загородного строительства.

В направлении канализационных работ спрос на откачку вырос в 3,5 раза, а на прочистку — на 93 %. Аварийный вызов сантехника — еще одна популярная услуга. Спрос говорит о том, что жители Тюменской области все чаще делегируют срочный ремонт профессионалам.

В электрике идет смещение фокуса с монтажа системы на дизайн и освещение. Клиенты активно инвестируют в световые сценарии и эргономику: установка точечных светильников выросла более чем вдвое, установка люстр и потолочных светильников — вдвое. Запросы на перенос розеток - на 75 %, - сообщает Тюменская линия.