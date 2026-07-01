В Тюмени отпразднуют Купалье с народными обрядами, хороводами и легендами

11 июля Заречный парк у Аквапарка в Тюмени пройдет фестиваль "Купальские зорьки. От сердца к сердцу". Он распахнет двери в мир старинных обрядов, звонких песен и живого тепла, которое рождается там, где люди собираются вместе, чтобы вспомнить свои корни. Праздник готовят Центр русской культуры и ТООО "НКО "Автономия Беларусь".

– Купалье для белорусов — такой же любимый праздник, как Рождество, как Пасха, как Новый год. Мы ждем волшебную купальскую ночь с какой-то непосредственной детской радостью. Наверное, потому, что Купала — оттуда, из нашего детства, когда мы вместе со взрослыми проживали этот опыт, погружались в событие. И сейчас мы хотим передать это чувство дальше — от сердца к сердцу, чтобы каждый гость изнутри прочувствовал, насколько глубоко он связан с матушкой—землей, с предками, с водой и солнцем, со всем миром. Купалье — это про любовь к миру, – рассказал председатель Тюменской областной общественной организации "Национально-культурное общество "Автономия Беларусь" Надежда Подкорытова.

Парад национальных костюмов покажет, как благородно смотрится лен в руках мастеров, а этноколлекции расскажут без слов о бережном отношении к традициям, - сообщает КП-Тюмень. Участники будут состязаться в исполнении песен на белорусском языке, в сюжетных танцах по мотивам Купалья и в народных плясках, где каждое движение — это язык, понятный сердцу. Особая номинация "Хранитель традиций": старшее поколение сможет поделиться своими воспоминаниями о том, как отмечали Купалье раньше, передать молодым не просто слова, а живую память, в которой слышится голос предков. А завершится эта часть праздника общим хороводом.

На площадках гостей будут встречать духи леса и воды, они проверят, насколько тонко гости чувствуют запахи в игре "Угадай аромат трав". Тут можно блеснуть знанием белорусских пословиц, принять участие в веселой эстафете или побороться за звание "Самый красивый венок".

Для детей откроется "Белорусский дворик", где кукольный театр батлейка покажет свои маленькие чудеса, квест "Найди папараць-кветку" превратит прогулку в настоящее приключение. А на "Улице мастеров" можно будет освоить старинные ремесла: вышивку, ткачество, вытинанку, маляванку и валяние. Секретами корня Иван-да-Марья поделятся опытные мастера, а флешмоб "Белорусский танец" зарядит энергией.

Кульминацией фестиваля станет традиционный обряд с хороводами и ритуал "Огонь и Вода".

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