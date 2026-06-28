Эксперты напомнили об опасности наркозависимости и путях выхода из неё

Психиатр-нарколог Виталий Андреев рассказал, как в Тюмени оказывают анонимную помощь при зависимости. Около 35 миллионов человек в мире страдают от наркотической зависимости. В России ежегодно десятки тысяч людей погибают от передозировок и болезней, вызванных употреблением наркотиков.

На смену привычным веществам приходят синтетические аналоги — куда более мощные и разрушительные. Особую угрозу несут так называемые "дизайнерские" наркотики — спайсы и соли. Их создают в подпольных лабораториях, и никто не может сказать точно, что входит в их состав.

26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами. Эта дата — не просто символ: для врачей-наркологов она становится поводом громко заявить о том, о чем обычно предпочитают молчать ради мнимого спокойствия. Употребление наркотиков — вовсе не личный выбор, не способ "расслабиться" и уж точно не безобидный эксперимент. Это серьезная угроза здоровью, с которой необходимо бороться без промедления.

Многие, впервые пробуя наркотики, убеждают себя: "Я попробую пару раз и остановлюсь", "У меня сильная воля", "Со мной такого не случится". Но последствия употребления таких веществ катастрофичны: уже после 1–2 приемов может сформироваться зависимость, а следом — поражение головного мозга, психозы, потеря личности и инвалидность. Человек буквально за несколько недель теряет себя.

Наркотики разрушают все — от мозга до иммунитета. Они вмешиваются в химические процессы в голове, повреждают клетки, лишают человека памяти, способности мыслить и концентрироваться. Постепенно он становится замкнутым, теряет эмоциональную отзывчивость, сталкивается с галлюцинациями и психозами. Даже если удастся остановиться, не все функции мозга восстанавливаются полностью.

Печень, призванная обезвреживать токсины, принимает мощный удар: наркотики разрушают ее клетки, повышая риск цирроза и рака. Сердце и иммунная система страдают: постоянная стимуляция организма приводит к тахикардии, аритмии, инфарктам и инсультам даже у молодых людей. Ослабленный иммунитет делает человека уязвимым перед любой инфекцией.

Опасность возрастает и в сфере половых контактов: под влиянием наркотиков люди теряют контроль, что становится прямой дорогой к ВИЧ, вирусным гепатитам B и C, сифилису.

Главный врач ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер", главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Тюменской области Виталий Андреев делится наблюдениями:



– В своей работе мы каждый день видим, как наркотики меняют человека. Обычно это происходит незаметно: сначала пробуют "за компанию", потом — "просто по выходным", затем уверяют себя, что "контролируют дозу". А через несколько месяцев уже не представляют жизни без вещества. У всех это развивается по-разному: у кого-то за месяц, у кого-то за полгода. Но есть одна общая черта: человек почти никогда не замечает момента, когда перестает быть хозяином своей жизни. Однажды он осознает, что решение уже принял наркотик.

Если вы или ваш близкий столкнулись с зависимостью — не оставайтесь наедине с бедой. Зависимость — это болезнь, которую можно вылечить: чем раньше обратиться за помощью, тем проще будет справиться. Не бойтесь осуждения — помощь оказывают анонимно. В Тюменском областном наркологическом диспансере работают специалисты, которые знают, как помочь.

Записаться на прием можно по телефонам: +7 3452 46-15-47, +7 3452 500-212 — или через приложение "Телемед-72". Адрес: г. Тюмень, ул. Семакова, 11. В срочных случаях звоните на горячую линию: 8 3452 500-212 (доб. 130), - сообщает КП-Тюмень.