Россиян предупредили о случаях незаконного захвата арендованного жилья

В последнее время на рынке аренды участились случаи "захвата" квартир недобросовестными жильцами, которые отказываются съезжать, прикрываясь якобы сделанным ремонтом или устными договоренностями.

Собственники часто пытаются сменить замки или выставить вещи за дверь, но сами оказываются под ударом закона. Оказывается, даже в собственную квартиру после заключения договора нельзя входить без разрешения — это может быть расценено как уголовное преступление, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Подобные методы самовольного выселения воспринимаются как вторжение в частную жизнь и грозят человеку вплоть до уголовной ответственности. Лучше потерять время на судебные тяжбы, чем потом оправдываться перед полицией", — предупреждает адвокат по жилищным спорам Андрей Василенко.