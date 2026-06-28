Тюменским родителям будущих первоклассников объяснили, когда оформлять льготную транспортную карту

Для школьников в Тюмени предусмотрена льгота на проезд в автобусах по картам "ТТС". Они платят 20% тарифа, то есть 8,4 руб. Когда можно оформить карту "Школьник"?

"Получить услугу по оформлению электронных транспортных карт для льготного проезда школьников можно будет, начиная с 1 августа, после выхода распорядительного акта о зачислении в учебное заведение", - пояснили в "Тюменской транспортной системе".

На летние каникулы льготы не распространяются, за исключением выпускников 9 и 11 классов, которые сдают выпускные экзамены в июне.

В июле и августе карты действуют как "Общепользовательские" стоимость поездки будет 37 рублей, зато действует пересадочный тариф (предусмотрена одна бесплатная пересадка в течение 60 минут).

В учебный год, то есть с сентября до мая (кроме выпускников), каждый месяц рассчитывается количество льготных поездок: по две в день, за минусом каникул, праздников и воскресений, - сообщает Вслух.ру.