Тюменский специалист объяснил, как выбрать удобную летнюю обувь с тонкой подошвой

В последнее время трендом стала "босоногая" обувь, преимущество которой, по словам производителей, в том, что она повторяет анатомию стопы и за счет широкого носка не доставляет дискомфорт. Однако специалист по работе с лицом и телом, тренер преподаватель по массажным техникам Евгения Кузнецова рассказала, почему эти популярные кроссовки и ботинки могут быть неудачным вариантом для выбора.
— "Босоногая обувь" — это не только широкий носок, где пальцы чувствуют себя свободно, но и мягкая подошва. Именно в ней и скрывается проблема. Если стопа плотная, забитая и напряженная, такая пара не подойдет, — пояснила Евгения Кузнецова.
Эти трендовые кроссовки, туфли и ботинки точно не подойдут людям с вальгусом (Деформация стопы, когда ноги принимают Х образную форму. — Прим. автора) и плоскостопием. Также "босоногая" обувь вряд ли подойдет пожилым людям, стопы которых напряжены и потеряли гибкость.
Говоря о том, как правильно подбирать обувь, Евгения Кузнецова обратила внимание на то, что, если туфли стаптываются на одну сторону или у человека постоянно появляются мозоли, это повод задуматься о здоровье стоп, а не только о поиске более удобной пары.
Обувь должна подходить по размеру не только в статичном положении, но и в движении. Важно, чтобы при ходьбе пальцы не упирались в носок. Иначе человек может испытывать постоянную боль.
Не стоит носить шлепки и сланцы без фиксации пятки. Такая пара может привести к напряжению в стопе и даже повлиять на состояние поясницы.
— Мюли, сланцы, шлепки при ходьбе создают ощущение, будто они спадают с ноги. Чтобы удержать обувь на месте, большие пальцы находятся в напряжении. Оно передается от стопы к пояснице. Поэтому обувь должна быть всегда с "задником", — пояснила Кузнецова.
Летняя пара должна быть легкой и дышащей. По словам специалиста, когда стопы потеют, риск образования мозолей, натоптышей и опрелостей возрастает в разы.
Также внимательно стоит отнестись и к выбору носков. Популярные миниатюрные следки, как подчеркивает эксперт, стягивают пальцы и создают лишнее напряжение в стопе. При выборе нужно делать акцент на том, чтобы нога чувствовала себя свободно, - сообщает Мегатюмень.
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