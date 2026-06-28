Выпускникам 2026 года рассказали, как адаптироваться к меняющемуся рынку труда

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин уверен, что в такой ситуации целесообразно составить пошаговый план действий. Неопределенность после учебы — это нормально, вы не одиноки в этом ощущении, поэтому первым делом стоит дать себе время на отдых и восстановление после напряженной учебы. Пауза на один-три месяца поможет снизить стресс и взглянуть на ситуацию яснее.

Полезной будет и "инвентаризация" собственных навыков и предпочтений через разделение личного листа достижений на три колонки. Важно честно ответить себе, что получается хорошо, что приносит удовольствие и какие условия труда категорически не подходят. Для изучения мира профессий Дмитрий Морковкин рекомендует использовать онлайн-тесты по проверенным методикам, атласы профессий будущего и живое общение с профессионалами. При этом специалист напоминает, что ошибки и эксперименты — это обязательная часть процесса, которая помогает найти "свое".

Для выпускников школ открыты пути в вузы, колледжи или возможность взять "год перерыва" для волонтерства и самопознания. Университетским выпускникам эксперт советует рассмотреть магистратуру, стажировки или даже запуск собственного стартапа.

Не стоит пытаться решить судьбу на десять лет вперед, лучше сфокусироваться на краткосрочном плане в три-шесть месяцев. Современные инструменты, включая нейросети и государственные программы поддержки, станут отличным подспорьем, - сообщает АиФ-Тюмень.