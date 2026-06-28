Эксперты поделились полезными лайфхаками для безопасного отдыха с шашлыками

Мастер по приготовлению шашлыка и эксперт "Авито услуг" Григорий Матевосян поделился приемами, которые помогут сделать отдых на природе по-настоящему вкусным.

"Идеальный шашлык — это не вопрос дорогих ингредиентов или сложных рецептов. Чаще всего результат зависит от опыта и слаженности работы — компании отдыхающих часто обращаются к специалистам по приготовлению шашлыка, чтобы действительно отдохнуть и расслабиться на природе", - уточнил эксперт.

Для тех, кто любит жарить мясо самостоятельно, он сделал простой чек-лист, выполнение которого обеспечит удачное застолье.

"Главный совет может показаться неожиданным: собирайтесь вовремя. Идеальный шашлык нужно есть сразу после снятия с мангала. Даже самое качественное мясо теряет часть сочности, если долго лежит на столе в ожидании нарезки овощей, розлива напитков или гостей стоящих в пробке", - подчеркнул повар.

Если хочется получить сочный шашлык, стоит выбирать шею. В ней достаточно жировых прослоек, которые во время жарки не дают мясу пересохнуть.

Одна из самых распространенных ошибок — начинать жарить сразу после розжига. Правильный момент наступает тогда, когда угли становятся "седыми" и покрываются белым пеплом. Именно в этот момент они дают ровный жар, который позволяет мясу приготовиться равномерно без подгоревшей корочки и сырой середины, - сообщает Тюменская линия.

Когда жир капает на угли и вспыхивает пламя, большинство хватается за бутылку воды. Однако это только снижает температуру жарки и может испортить процесс. Эксперт советует держать рядом пачку соли: достаточно насыпать ее на место возгорания, чтобы быстро погасить огонь и сохранить стабильный жар.

Для идеального маринада достаточно репчатого лука, соли, перца и сушеного фиолетового базилика. Лук делает мясо мягче и сочнее, а базилик придает тот самый узнаваемый аромат, который ассоциируется с отдыхом на природе.