В Тюмени вырос спрос на услуги зоонянь в преддверии сезона отпусков

Интерес к услугам зоонянь перед летними отпусками увеличился на 13 % в Тюмени. Возросло и количество тех, кто готов оказать услуги по временному присмотру за питомцами.

Как рассказали в пресс-службе "Авито услуг", все больше хозяев собак, кошек и других домашних животных предпочитают не оставлять их без присмотра, а нанимать профессионалов для выгула, кормления и ухода.

За услуги зооняни в Тюмени в среднем придется заплатить 400 рублей (за одно посещение, выгул или определенное время присмотра). Это доступный вариант для большинства владельцев, который позволяет не беспокоиться о питомце во время отпуска или на работе, - сообщает Тюменская линия.