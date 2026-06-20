Шринкфляция в Тюмени: как уменьшение упаковок влияет на покупателей

Люди заметили, что продукты на полках "похудели", и ищут способы защиты.

Корни проблемы уходят в 2022 год. В России шринкфляция резко усилилась на фоне высокой инфляции, скачка издержек, дорогих кредитов и логистических расходов. Производители оказались под колоссальным давлением, но и покупатель гиперчувствителен к ценнику на полке.

"Поднять цену со 100 до 120 рублей – значит потерять клиента. А вот уменьшить вес, оставив цену прежней, – это маркетинговый ход для создания видимости ценовой стабильности", – объясняет изданию "Тюменская область сегодня" председатель Тюменского отделения Союза защиты прав потребителей финансовых услуг Светлана Мельцер.

По данным исследования NTech, во втором квартале 2025 года средний вес упаковки товаров в России снизился примерно на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Больше всего "похудели" сливочное масло, шоколадные плитки, чай, кофе, кондитерские изделия и снеки.

К июню 2026 года годовая инфляция опустилась до 5,31% при ключевой ставке 14,5%. Однако инфляционные ожидания населения на год вперед в мае составляли 13%, а фактический рост цен, по оценкам людей, достигал 15,1%.

"В этом и заключается главная роль шринкфляции. Она подпитывает ощущение, что официально все снижается, но бюджет от этого не выигрывает. Покупатель замечает разницу, когда товар уже оплачен, и это вызывает разочарование", – считает эксперт.

Если шринкфляция крадет граммы, то ее сестра-близнец – скимпфляция – качество. Часто эти два явления идут рука об руку.

"За те же деньги получаешь меньший объем товаров и услуг. Вес шоколада стал значительно меньше. У меня даже дети это заметили", – делится наблюдениями финансовый консультант и предприниматель Елена Степанова.

При скимпфляции качество падает, вкус меняется, сервис ухудшается – это замена молочного жира растительными аналогами, увеличение доли крахмала, сои или воды в колбасах и полуфабрикатах. В сфере услуг – сокращение персонала и длительное ожидание при той же цене.

"Реального законодательного регулирования этого вопроса пока нет – только разговоры и предложения. Доходы населения снижаются, поэтому такие скрытые процессы будут продолжаться", – отмечает Елена Степанова.

Юридически производители не нарушают законодательные нормы, если на упаковке указаны реальные показатели. Это закреплено в пунктах 1, 2 статьи 10 Закона РФ "О защите прав потребителей".

Светлана Мельцер считает, что производителю гораздо выгоднее честно рассказать о причинах изменения цены, чем маскировать уменьшение объема. Доверие потребителя – ресурс не менее важный, чем краткосрочная экономия на сырье, - сообщает Тюменская область сегодня.