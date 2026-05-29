Всероссийский реабилитационный фестиваль настольных игр прошёл в Тюмени

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

С 25 по 28 мая в Тюмени прошел Всероссийский реабилитационный фестиваль настольных игр Всероссийского общества слепых (ВОС) "Игровая кладовая".

Фестиваль учрежден ВОС в 2015 году. Он успешно развивается, с каждым годом привлекая все больше игроков. В этом году Тюмень принимала участников из Амурской, Омской, Тюменской, Курганской, Тверской, Челябинской областей, Пермского и Красноярского края.

На протяжении трех дней люди с ограничением по зрению играли в адаптированные настольные игры. Для людей с инвалидностью, с особыми потребностями такие мероприятия имеют огромный реабилитационный эффект. Игра развивает память, внимание, мышление.

Доступность и простота игр привели к тому, что они стали неотъемлемой частью жизни людей. Играть в них можно везде и любом возрасте, при любых ограничениях в здоровье. Но самое главное в наш цифровой век - это общение, которого так сегодня не хватает.

В результате упорной борьбы победителем с большим отрывом стала команда Тюменской области, 2 место - команда Красноярского края, 3 место - представители Амурской области.

Для гостей фестиваля организовали развлекательную программу, в том числе - увлекательная экскурсия по Тюмени - Городу трудовой доблести.

Помощь и поддержку в проведении фестиваля оказали Департамент социального развития Тюменской области и комиссия по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты Тюменской области.

Фестиваль стал настоящим праздником, и гости увезли яркие впечатления, ведь настоящая победа - это радость общения и открытий.