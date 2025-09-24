В Тюменской области запустили игру против мошенников

На сайте стопмошенники72.рф запустили новую игру, которая помогает разобраться пользователям понять, как работают мошенники, и учит избегать их ловушек.

Игроку предлагается помочь Ивану пробраться через монстров-мошенников и сохранить сбережения. Миссия - дойти до банка с полным кошельком, враги - коварные монстры-мошенники с хитрыми ловушками. Оружие - знания и интуиция.

"Сегодня мошенники — настоящие мастера перевоплощения. Они могут притвориться твоим родственником в беде, курьером с "важной" посылкой или даже сотрудником банка. Подделывают голоса, лица, сайты — и крадут миллионы. Только в Тюменской области за 7 месяцев 2025 года почти 7 тысяч человек попались на их удочку. Думаешь, тебя не проведешь? Проверим! В игре ждут самые изощренные схемы обмана", - отмечают актуальность игры организаторы проекта.

Каждый уровень — новый вид мошенничества, каждое решение может стоить персонажу всех денег.ДОшедший до финала получает оценку своей защищенности от мошенников, материалы для защиты от обмана, уверенность в своих силах или понимание, над чем работать.

Проект стопмошенники72.рф реализуется при поддержке Правительства Тюменской области в рамках Комплексного плана мероприятий по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 2025 год, совместно с Прокуратурой Тюменской области, Управлением МВД России по Тюменской области и Отделением Банка России по Тюменской области.