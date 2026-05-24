Выпускникам Тюмени сохранят льготный проезд по транспортным картам в июне

Большинство школьников завершают учебный год в мае. Но у выпускников в июне начнется государственная итоговая аттестация (ГИА). 11-классники начнут сдавать ЕГЭ с 1 июня, девятиклассники – ОГЭ со 2 июня. Для них предусмотрены льготные поездки по транспортным картам "ТТС" в первом летнем месяце.

У девятиклассников будет 22 поездки в июне (из расчета учебных 11 дней), у одиннадцатиклассников – 34 на 17 дней. Школьники платят 20% тарифа, то есть 8,4 руб.

В случае превышения лимита по поездкам льготные карты начнут действовать как общепользовательские. То есть стоимость поездки как по безлимиту будет стоить 37 рублей, зато появится пересадочный тариф – возможность бесплатной пересадки в течение 60 минут. То же касается и остальных школьников на время летних каникул, - сообщает Вслух.ру.