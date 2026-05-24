Тюменские школьники представили своё прочтение знаменитой книги о войне

Свое видение знаменитой книги Бориса Васильева "А зори здесь тихие..." представили учащиеся школы № 69 имени Героя Советского Союза Ивана Федюнинского в Тюмени.

Школьники сами поставили спектакль по произведению и пригласили на премьеру педагогов и родителей. Получилась не просто постановка о войне, а живая история о женской дружбе, несбывшемся "завтра", о нечеловеческой силе, когда нужно убивать врага, но очень хочется жить и любить. Зал замирал над каждой сценой в исполнении ребят.

По словам зрителей, юным актерам удалось растрогать всех - глаза блестели от слез даже у самых строгих пап. По окончании зал аплодировал стоя, - сообщает Тюменская линия.

"Спектакль стал настоящим чудом, рожденным в стенах нашей школы. Дети говорили о жизни, смерти и любви к Родине сердцем — без фальши. Это наша общая гордость: мы растим людей, которые умеют чувствовать так глубоко, что плачет весь зал. Низкий поклон героям и спасибо детям за память. Такое лечит душу", - поделилась директор школы Эльвира Амирова.