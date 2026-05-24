Тюменский эндокринолог предупредила о последствиях дефицита йода

Чем опасен недостаток важного микроэлемента и как его предотвратить, рассказала врач-эндокринолог Областной больницы № 11 Светлана Смирнова.

Йод — критически важный элемент для работы щитовидной железы и всего организма. Именно он нужен для синтеза тиреоидных гормонов — тироксина (T4) и трийодтиронина (T3). А они, в свою очередь, регулируют обмен веществ, влияют на работу сердца и нервной системы, отвечают за развитие мозга у детей и общее самочувствие.

Если его не хватает, щитовидная железа пытается компенсировать недостаток гормонов и начинает увеличиваться в размерах. Это может привести к серьезным последствиям.

У детей, подростков и молодых людей нередко развивается диффузный нетоксический зоб — равномерное увеличение щитовидной железы. Иногда в ткани железы образуются узлы — так возникает узловой зоб. Он может долго не давать о себе знать, но все равно требует пристального наблюдения врачей.

Еще одно опасное последствие — гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы. Его признаки знакомы многим, но не все связывают их с дефицитом йода: постоянная усталость, отеки, неожиданный набор веса, выпадение волос, сухость кожи и ухудшение памяти. Если его не хватает во время беременности, это может привести к задержке умственного и физического развития малыша.

Особенно внимательно следить за уровнем йода нужно беременным и кормящим женщинам — их потребность в микроэлементе составляет 250 мкг в сутки. Не менее важно контролировать его поступление детям и подросткам в период активного роста, а также всем жителям регионов с природным дефицитом йода.

Чтобы восполнить нехватку важного элемента, врач советует начать с простых шагов. Для начала заменить обычную соль на йодированную. Ее лучше добавлять уже в готовые блюда для сохранения полезных свойств. Важно также разнообразить рацион продуктами, богатыми йодом. Морская рыба (треска, лосось, сельдь), морепродукты вроде креветок, мидий и морской капусты, яйца, молочные продукты и даже чернослив помогут поддержать оптимальный уровень микроэлемента, - сообщает КП-Тюмень.

В отдельных случаях врач может назначить специальные препараты йода. Но здесь важно помнить: избыток этого вещества так же опасен, как и его недостаток.

– В нашей практике мы часто сталкиваемся с последствиями йододефицита — от увеличения щитовидной железы до серьезных гормональных нарушений, — подчеркивает врач. — Простая профилактика — использование йодированной соли и сбалансированное питание — способна предотвратить множество проблем. Если вы заметили у себя симптомы дисфункции щитовидной железы (усталость, отеки, изменение веса), не откладывайте визит к врачу.