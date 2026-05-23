Врач скорой помощи предупредил об опасности купания в холодной воде в жаркую погоду

Врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров предостерегает: резкий перепад температур при купании в водоеме может привести к трагическим последствиям.

– При погружении разгоряченного человека в холодную воду наступает термический шок.

Особую опасность это представляет для людей с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями – перепад температур способен спровоцировать инсульт, инфаркт или потерю сознания. Еще одна смертельная угроза – рефлекторный спазм голосовых связок, ведущий к остановке дыхания. Человек пытается сделать вдох, но вместо воздуха заглатывает воду и тонет буквально за считанные секунды, – рассказал медик.

Врач отмечает, что дети благодаря более лабильной терморегуляции переносят холодную воду легче, однако риск для них тоже сохраняется. Помимо острых состояний, купание в непрогретом водоеме чревато травмами о неочищенное дно, сильным течением, а также отсроченными последствиями: бронхитом, пневмонией и другими воспалительными заболеваниями, особенно у нетренированных людей, - сообщает Тюменская область сегодня.

Специалист призывает не рисковать здоровьем и дожидаться, когда вода прогреется до безопасной температуры.

– Когда вода прогреется до комфортной температуры, купайтесь только в специально отведенных местах. Не заплывайте за буйки – там не безопасно. Если подшофе – в воду лучше не лезьте. Особое внимание уделите детям. Не отпускайте на акваторию одних, не спускайте взгляд с ребенка, пока он в воде, – рекомендуют жителям в ТОСЭР.