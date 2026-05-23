Психологи рассказали, почему потеря крупных сумм денег переживается особенно тяжело

После финансового краха люди часто испытывают тревогу, чувство беспомощности. Но, как отметила психолог-феноменолог Ирина Нагорная, такое состояние – естественная реакция психики.

По словам специалиста, потеря денег переживается почти так же, как и любая серьезная утрата. Человек проходит через несколько эмоциональных этапов: сначала приходит шок, затем злость, боль, отрицание происходящего и только потом – постепенное принятие ситуации.

– Важно дать себе время. Не ждать от себя, что через пару минут после случившегося ты уже должен собраться и жить дальше. Если потеря была серьезной, переживание тоже займет время, – объясняет психолог.

Даже если человек потерял все финансово, он не потерял главное – свой опыт, навыки и способность снова зарабатывать: "Нужно помнить одну вещь: до того, как ты потерял деньги, ты их заработал. А значит, у тебя остались качества и умения, которые помогли тебе это сделать. Через время человек сможет снова опереться на себя".

По словам психолога, сами по себе деньги не делают человека ни спокойнее, ни тревожнее – все зависит от внутреннего состояния.

Для одних деньги становятся символом безопасности и уверенности, а для других – источником постоянного страха потерять все. Иногда человек даже бессознательно избавляется от денег: слишком быстро тратит их, делает необдуманные покупки или не может удерживать крупные суммы.

– Если человек замечает, что постоянно "сливает" деньги или тревожится из-за них, стоит честно спросить себя: зачем я это делаю? Часто за этим скрываются внутренние установки или эмоциональные переживания, – отмечает специалист.