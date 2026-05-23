Эксперты объяснили, почему опасно оставлять зарядные устройства подключёнными к сети

Оставлять зарядные устройства для смартфонов включенными в сеть "вхолостую" крайне опасно. Особенно если устройство неоригинальное.
"Независимо от того, подключено оно к телефону или нет, преобразователь питания продолжает работать, и при неудачном стечении обстоятельств его может “пробить”", — пояснил Роман Кузьмин.
Еще опаснее оставлять зарядные устройства в автомобильном прикуривателе. Сочетание перегрева салона на солнце и резких скачков напряжения при запуске двигателя может мгновенно привести к короткому замыканию и возгоранию машины, - сообщает АиФ-Тюмень.
