Эксперты объяснили, почему опасно оставлять зарядные устройства подключёнными к сети

Оставлять зарядные устройства для смартфонов включенными в сеть "вхолостую" крайне опасно. Особенно если устройство неоригинальное.

"Независимо от того, подключено оно к телефону или нет, преобразователь питания продолжает работать, и при неудачном стечении обстоятельств его может “пробить”", — пояснил Роман Кузьмин.

Еще опаснее оставлять зарядные устройства в автомобильном прикуривателе. Сочетание перегрева салона на солнце и резких скачков напряжения при запуске двигателя может мгновенно привести к короткому замыканию и возгоранию машины, - сообщает АиФ-Тюмень.