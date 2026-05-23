Тюменский педиатр перечислила признаки гормональных нарушений у детей

Родители могут волноваться из-за роста и веса ребенка: то кажется, что малыш отстает от сверстников, то, наоборот, растет слишком быстро.

Врач-педиатр отделения паллиативной медицинской помощи центра "Надежда" Вера Аникина рассказала, когда стоит бить тревогу, а когда беспокоиться не о чем — и какие простые привычки помогут сохранить здоровье эндокринной системы на годы вперед.

Специалист подчеркивает: оценка роста и веса — процесс сугубо индивидуальный. Небольшие скачки или временное замедление нередко оказываются вариантом нормы, особенно если учесть телосложение родителей. Но есть четкие сигналы, при которых откладывать визит к эндокринологу нельзя.

Например, насторожить должно, если ребенок резко и слишком быстро обгоняет сверстников по росту. Или если у него наблюдается выраженный дефицит либо избыток массы тела — причем это никак не связано с питанием и уровнем физической активности. Тревожным звоночком может стать и появление "взрослого" запаха пота, а также слишком раннее или, напротив, запоздалое половое созревание. Кроме того, к врачу стоит обратиться при заметных изменениях кожи, а также если ребенок постоянно испытывает жажду и часто ходит в туалет.

Чтобы снизить риск эндокринных нарушений, доктор Аникина советует с детства прививать ребенку три полезные привычки. Во-первых, важно следить за питанием: сократить потребление сахара, фастфуда и полуфабрикатов, а вместо этого делать акцент на овощах, фруктах и белковых продуктах. Во-вторых, не забывать про движение: хотя бы час в день ребенок должен активно проводить время — гулять, заниматься спортом или просто играть на свежем воздухе. В-третьих, позаботиться о профилактике дефицита йода и витамина D — например, использовать йодированную соль, — но делать это исключительно под наблюдением врача.

Многие эндокринные заболевания отлично поддаются лечению, если начать его вовремя. Так, хороший прогноз возможен при врожденном гипотиреозе, дефиците гормона роста, сахарном диабете 1 типа, а также при некоторых формах ожирения и нарушениях обмена веществ, - сообщает КП-Тюмень.

Вера Аникина строго предостерегает родителей от самостоятельного назначения витаминов и биологически активных добавок. Бесконтрольный прием, особенно витамина D и препаратов йода, может обернуться серьезными проблемами: передозировка способна вызвать кальцификацию почек, нарушить обмен кальция и привести к поражению внутренних органов.