Борьба с ожирением требует времени, усилий и комплексного подхода

Сложно бороться с ожирением, когда в семье есть наследственные проблемы. Однако 13-летняя девочка, благодаря настойчивости своей мамы, смогла изменить свою жизнь. Почему мотивация семьи — залог успешного лечения, рассказывает детский врач-эндокринолог ОКБ № 1 Вера Ивановна Яковлева.

"Спустя 3 года девочка-подросток избавилась от ожирения 3-й степени, похудела и снизила уровень сахара в крови. Она больше не нуждается в лекарственной терапии", - поясняет врач.

Сегодня в Тюменской области в среднем 25 % детей, чаще мальчики, страдают этим недугом. Проблема детского ожирения набирает обороты.

Главной причиной стремительного распространения ожирения и избыточного веса среди детей врачи называют неправильный рацион питания и отсутствие активного образа жизни. Современные дети подвержены влиянию агрессивной рекламы, предлагающей высококалорийные и вредные продукты. Доступность газированных напитков и фаст-фуда усугубляет ситуацию.

К тому же многие дети предпочитают проводить часы за гаджетами, забывая о прогулках и спортивных занятиях. А ведь результат лечения зависит от заинтересованности родителей в первую очередь.

"К сожалению, родители порой не до конца понимают, насколько ожирение несет серьёзные риски для здоровья. Наиболее опасным осложнением остаётся сахарный диабет второго типа. Если раньше он не встречался среди детей до 18 лет, то сегодня мы фиксируем десятки новых случаев заболевания среди подростков и школьников Тюменской области. Некоторые юные пациенты приходят на приём с уже запущенной формой болезни", - рассказывает детский врач-эндокринолог ОКБ № 1 Вера Ивановна Яковлева.

Врачи рекомендуют родителям пересмотреть семейные пищевые привычки, наладить режим питания и обеспечить детям достаточный объем физической активности, - сообщает АиФ-Тюмень.