Тюменка вышла в финал конкурса лучших сельских почтальонов и представляет регион

Ольга Быкова из Ишимского округа представляет Тюменскую область на Всероссийском конкурсе "Земский почтальон", ее стаж – 17 лет. В этом году на всероссийский конкурс профессионального мастерства поступило более трех тысяч заявок из 86 регионов страны.

В финал вышли участники, которых определили региональные экспертные комиссии.

Ольга Быкова признается: работать почтальоном остается ради людей.

– Хочется помогать людям. Радует, что они встречают почтальона как родного человека, – говорит она.

В основном клиенты – пожилые. У них мало общения: дети и внуки выросли и уехали. Бывает, бабушки специально ждут почтальона на лавочке чтобы поговорить, узнать новости. Получить журналы или товары первой необходимости.

– Когда видишь радость человека, не замечаешь никаких трудностей и усталости, – делится Ольга.

Одна из ее подопечных – Нина Горбачева, женщина на инвалидной коляске, которая почти не выходит из дома. К ней приходят соцработник и почтальон. Говорят о жизни, о садовых делах. А еще есть маленькая Маша, которая всегда ждет от Ольги сладости. Девочка еще плохо говорит, но слово "мармелад" произносит четко.

В отделении работает шесть почтальонов. Участки разбросаны по нескольким населенным пунктам. Зимой Ольга ходит пешком, летом добирается на велосипеде.

– Хотелось бы, чтобы у нашего отделения появился транспорт для таких случаев. А если выиграю, то часть призовой суммы хочу направить на косметический ремонт нашей почты. Нам, девочкам, было бы очень приятно работать в обновленном красивом помещении,– говорит Ольга Быкова.

С 4 по 25 мая в соцсети "ВКонтакте" проходит народное голосование в специальной номинации "Народный почтальон". Очный финал запланирован на 26 мая в Москве, - сообщает Тюменская область сегодня.