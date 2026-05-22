Перспективы развития Вагайского округа обсудили депутаты облдумы и представители муниципалитета

Депутаты Тюменской областной думы вместе с представителями органов местного самоуправления, руководителями организаций и учреждений, молодежных и общественных объединений обсудили социально-экономическое положение Вагайского муниципального округа и перспективы его развития. Напомним, сегодня в Вагайском округе проходит День Тюменской областной думы.

"У органов местного самоуправления Вагайского муниципального округа и Тюменской областной Думы много направлений совместной работы, - отметил на пленарном заседании председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. - Мы – субъекты единой системы публичной власти, вместе мы участвуем в процессе реализации федеральных законов и вместе совершенствуем региональное законодательство. Мы взаимодействуем и в рамках работы Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской области".

Спикер регионального парламента напомнил, что в прошлом году на заседании областной думы был принят закон "О преобразовании сельских поселений, входящих в состав Вагайского муниципального района Тюменской области, и о внесении изменений в отдельные законы Тюменской области". Был образован Вагайский муниципальный округ, в состав которого вошли 20 муниципальных образований и 19 сельских поселений.

"После сентябрьских выборов была сформирована Дума Вагайского муниципального округа. За это время прошло семь заседаний думы, рассмотрено более ста вопросов. Важно, что приоритетом думы муниципального округа является работа депутатов на своих избирательных участках, конкретная помощь людям", - отметил Фуат Сайфитдинов.

На пленарном заседании обсуждалась работа волонтерских центров. Было отмечено, что и в волонтерском центре Тюменской областной думы, и в волонтерском центре Вагайского муниципального округа плетутся сети, изготавливаются предметы первой необходимости для наших бойцов, осуществляются отправки грузов на СВО.

Об итогах социально-экономического развития Вагайского муниципального округа за 2021-2025 год доложил глава округа Сергей Сидоренко. Председатель Думы Вагайского муниципального округа Владимир Шиловских поделился опытом первого года работы представительного органа местного самоуправления, а опытом Вагая в развитии волонтерского движения и добровольчества поделился местный предприниматель, депутат окружной думы Руфат Рамазанов.

"Сегодня мы еще раз убедились, что у Вагайского муниципального округа прекрасные перспективы, территория развивается и за всеми эти успехами стоит труд людей: талантливых, ответственных, больших профессионалов, искренне преданных своей Родине", - подвел итог пленарного заседания Фуат Сайфитдинов.