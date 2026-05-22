Тюменская гордума запустила информационную акцию "Город — это люди"

В год 440-летия Тюмени председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова инициировала информационной проект "Город — это люди", в рамках которого депутаты будут рассказывать о героях повседневной жизни — о тех, кто совершает трудовые подвиги, добрые дела и смелые поступки. Акция проходит совместно с Общественной палатой города и молодежной палатой при гордуме.

Для акции отбирали 180 тюменцев разных поколений и сфер деятельности, истории которых вдохновляют людей на добрые дела. Среди участников — активные общественники, педагоги, ученые, медики, спортсмены, музыканты, работники культуры, руководители крупных предприятий.

Депутаты, работающие в своих округах, прекрасно знают активных горожан — тех самых неравнодушных людей, которые всегда готовы подставить плечо и стать надежными помощниками в решении возникших вопросов. Кроме того, народные избранники советовались с ТОСами, ветеранскими организациями, школами и другими учреждениями и организациями. Таким образом, они стали проводниками мнения людей.

"Город — это люди" — не просто проект, а напоминание о том, что каждый тюменец, вкладывающий свои знания и душу в развитие малой родины, делает ее сильной, неповторимой, современной и по-настоящему родной, отметила Светлана Иванова.

"Юбилей — это, прежде всего, повод сказать "спасибо" нашим землякам. Ведь все сферы развиваются благодаря людям. Мы объединили тех, кто своим примером показывает: главное богатство Тюмени — ее жители. Они создают и развивают свою малую родину. Эти люди — фундамент прошлого, опора настоящего и будущего", — подчеркнула спикер.

Зарисовки о горожанах депутаты уже активно публикуют на личных страницах в соцсетях под единым хештегом #ГородЭтоЛюди72. Также о неравнодушных тюменцах расскажут на радио, их портреты появятся на видеоэкранах города. Финалом проекта станет фотовыставка в Тюменской городской думе, посвященная 440-летию Тюмени.