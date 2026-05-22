Часовню в память о жертвах репрессий построят в Югре

В Ханты-Мансийске заложили первый камень в основание мемориального храма‑часовни в память о жителях Югры, ставших жертвами репрессий 1930‑х годов, сообщил губернатор Кухарук.
Создание часовни стало возможным благодаря поддержке Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Ханты‑Мансийского и Сургутского Павла, усилиям общественных организаций и неравнодушных жителей.
"Архитектура будущего мемориального комплекса не случайна – она отражает связь с тысячелетней историей России и напоминает о вере, которая помогала нашему народу выстоять в тяжелые времена. Пусть храм‑часовня Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, за веру и Отечество пострадавших, станет местом памяти, молитвы и примирения", - отметил Кухарук.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru