Часовню в память о жертвах репрессий построят в Югре

13:38 22 мая 2026
Фото @ugra_official

В Ханты-Мансийске заложили первый камень в основание мемориального храма‑часовни в память о жителях Югры, ставших жертвами репрессий 1930‑х годов, сообщил губернатор Кухарук.

Создание часовни стало возможным благодаря поддержке Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Ханты‑Мансийского и Сургутского Павла, усилиям общественных организаций и неравнодушных жителей.

"Архитектура будущего мемориального комплекса не случайна – она отражает связь с тысячелетней историей России и напоминает о вере, которая помогала нашему народу выстоять в тяжелые времена. Пусть храм‑часовня Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, за веру и Отечество пострадавших, станет местом памяти, молитвы и примирения", - отметил Кухарук.

