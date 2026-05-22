Около 9 тонн цельной крови сдали доноры Тюменской области за январь-апрель

Тюменская областная станция переливания крови подвела итоги первых четырех месяцев текущего года. Свыше 13 тысяч доноров совершили более 16 тысяч донаций и ее компонентов. В их числе – около тысячи человек сдали кровь впервые – это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заготовлено 9 тысяч литров цельной донорской крови. 205 человек пополнили регистр доноров костного мозга.

Чтобы стать донорами костного мозга или стволовых кроветворных клеток необходимо обратиться на Тюменскую областную станцию переливания крови по адресу: ул. Энергетиков, 35. Прием ведется в будние дни с 8:00 до 14:00.