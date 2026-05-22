Родители тюменских школьников рассказали, в какую сумму обходятся наряды для выпускников

Тюменцы рассказали о тратах на организацию выпускного в этом году, в опросе SuperJob приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов.



В Тюмени средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 12000 рублей, а для 11 класса — 20000 рублей. В Москве суммы выше: 17000 и 25000 рублей соответственно. В Санкт-Петербурге — 15000 рублей за выпускной девятиклассника и 23000 — одиннадцатиклассника.

При этом 12% родителей сообщили, что 9 классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше — 8%.

Отдельная строка бюджета — выпускной наряд. В среднем, одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в 17000 рублей, для дочери — в 16500 рублей. В 11 классе ситуация меняется — наряды дочерей обходятся дороже: на юношей тратят в среднем 22000 рублей, на девушек — 24500 рублей.

20% родителей сыновей-девятиклассников не покупают специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 16%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 15% среди родителей юношей и 8% среди родителей девушек.