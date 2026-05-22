Ишимский мясокомбинат восстанавливается после пожара

Ишимский мясокомбинат, переживший недавно масштабный пожар, продолжает работу и восстанавливает пельменный цех, который бьолее всего пострадал от огня, сообщил замгубернатора Владимир Чейметов.

"Ишимский убойный пункт и цех производства колбас запустился в работу, пострадал в большей части цех производства пельменей. Сейчас предприятие общается с коллегами на предмет выпуска под их брендом продукции, чтобы потребитель не почувствовал дефицита. Производство самого агрохолдинга полноценно ведется - ведется убой, переработка", - рассказал журналистам о текущей ситуации на предприятии Чейметов.