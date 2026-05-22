Финишеры Зеленого Марафона в Тюмени получат эксклюзивные медали от "ЮТэйр"

Зелёный Марафон Сбера в Тюмени обещает стать по-настоящему запоминающимся событием для всех любителей спорта и активного образа жизни. Партнёром мероприятия выступает ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", которая подготовила для участников эксклюзивные награды.

Каждый, кто преодолеет одну из взрослых дистанций, получит уникальную медаль, разработанную специально для этого забега. Это не просто символ личного достижения, но и знак причастности к крупному спортивному празднику региона. Семейный спортивный праздник Сбера состоится 30 мая, в преддверии Дня защиты детей.

Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Зелёный Марафон в Тюмени — это настоящий праздник для всей семьи, который объединяет жителей города всех возрастов и уровней подготовки. Здорово, что в этом году нас поддерживает одна из крупнейших авиакомпаний страны — "ЮТэйр", именно она стала партнёром медалей для участников! Но это ещё не всё: другие партнёры подготовили множество подарков, призов и интересных активностей как для взрослых, так и для детей. Приходите семьями, проведите время вместе на свежем воздухе, примите участие в забеге и зарядитесь позитивной энергией! Это отличная возможность не только проявить себя в спорте, но и стать частью большого и доброго события.

Андрей Мартиросов, генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр":

Мы с большим энтузиазмом поддерживаем значимую инициативу нашего давнего партнёра - Сбербанка, объединяющую людей вокруг ценностей здорового образа жизни. Авиация и спорт во многом созвучны: это про высоту целей, преодоление и движение вперёд. С радостью вносим свой вклад и дарим участникам памятные медали, которые станут для них символом победы и силы духа.

Регистрация на Зелёный Марафон в Тюмени проходит на сайте reg.greenmarathon.sberbank.ru. Забеги пройдут на набережной Туры, старт у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, ст. 1). Для взрослых предусмотрены дистанции 1 км, 4,2 км и 10 км; для подростков (14–17 лет) — 1 км и 4,2 км, для детей 7–13 лет — 420 м. Любители скандинавской ходьбы пройдут 4,2 км. Необходима медицинская справка.

Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тыс. участников, а Зелёный Марафон в 2026 году будет одним из самых массовых и в России, и в мире.