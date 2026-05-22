В Тюмени и пригороде за день сбили четырех детей на электросамокатах

Три столкновения электросамокатов и автомобилей произошло 20 мая в Тюменской области, в них получили ранения четверо несовершеннолетних, сообщает ГАИ ТО.

Электросамокат и "Шкода" столкнулись днем во дворовой территории дома № 175 по улице Республики в Тюмени. Предварительно, 15-летняя и 14-летняя восьмиклассницы взяли прокатный самокат с аккаунта одной из них, катались по городу перед занятиями вдвоем на одном самокате. При выезде элекстросамоката с тротуара на проезжую часть произошло столкновение со "Шкодой". Девочки получили ранения. Информация о блокировке аккаунта направлена в прокатный сервис.

12-летний школьник сбит вечером автомобилем "Шевроле" на нерегулируемом пешеходном переходе, на улице Константина Посьета, 14. Предварительно, мальчик пересекал проезжую часть на электросамокате мощностью 350 Вт. Как пояснил 58-летний водитель "Шевроле", он не заметил внезапно появившегося на дороге ребенка из-за автомобиля, двигающегося во встречном направлении. Электросамокат, которым управлял школьник принадлежит родителям. На мать несовершеннолетнего составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортом лицу, не имеющему соответствующего права.

В поселке Боровском столкнулись "Рено" и электросамокат, на котором 8-летняя девочка ехала через дорогу вне пешеходного перехода. За рулём автомобиля находилась 68-летняя автомобилистка, которая пояснила, что вовремя не заметила школьницу на дороге. Девочка получила ушибы.